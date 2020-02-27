В Азербайджане изменены минимальные стандарты лечения наркобольных за госсчет

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в решение «Минимальные стандарты наркологической помощи, оказываемой за счет средств государственного бюджета».

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в четверг Trend.

В решении говорится, что в случаях, создающих угрозу для жизни наркобольных (острые психотические расстройства, судороги, глубокий коматоз (в состоянии глубокого нарушения сознания), возникший в результате применения одноразовой ударной дозы наркотических средств и психотропных веществ) безотлагательные медицинские меры, детоксикация в связи со злоупотреблением веществ, действующих на человеческую психику, являются минимальными стандартами наркопомощи, оказываемой за счет средств государственного бюджета.

В соответствии с изменением наркобольные будут проходить за счет средств госбюджета лечение по коррекции физического состояния – общеукрепляющими, психотропными веществами, путем психологической реабилитации, психологической коррекции и психотерапии.

(Текст: Кямаля Сеидова)