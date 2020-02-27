Азад Рагимов: Стараемся защитить наших спортсменов от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Министр молодежи и спорта Азад Рагимов внес ясность в вопрос ограничения участия азербайджанских спортсменов в соревнованиях за рубежом из-за коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, министр сказал журналистам, что на данный момент никаких ограничений нет.

"Если в каких то странах есть такая опасность, то мы принимаем соответствующее решение совместно с федерациями. Сегодня такие ограничения ставят сами страны, в которых обнаружен коронавирус. В пример можно привести Италию. На сегодняшний день в Италии отменены все соревнования.

Стараемся принимать по внимание действующую ситуацию и защитить спортсменов. Как известно, через пять месяце пройдут олимпийские игры Токио-2020. Главная наша цель заключается в защите наших спортсменов", - отметил Азад Рагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )