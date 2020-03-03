В Бакинском инженерном университете проведены работы по дезинфекции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С целью выполнения плана действий "По предотвращению распространения заболевания коронавирусом в Азербайджане" Кабинета министров в Бакинском инженерном университете проведены работы по дезинфекции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на университет.

Центр гигиены и эпидемиологии Абшеронского района провел дезинфекционные работы во всех учебных зданиях, общежитиях, объектах общепита университета. Санитарно-эпидемиологическая ситуация взята под контроль.

Отметим, что с целью пресечения угрозы, которую может создать инфекция коронавируса, и усиления эффективности соответствующих профилактических мер в университете осуществляются последовательные работы, снят просветительский видеоролик.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)