Названы основные причины разводов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана обнародовало основные причины разводов в Азербайджане.

Как сообщили в среду Trend в минюсте, в 2019 году заключены 63 724, а расторгнуты 17 301 брак.

В процессе расторжения браков стороны приводили различные причины, в том числе, несоответствие характеров, отсутствие детей, насилие в семье, измена, ревность, употребление алкоголя и наркотических средств, сложное материальное положение, отсутствие жилья, инвалидность мужа (жены), воровство и вмешательства в семью извне.

В Азербайджане чаще всего разводятся из-за несоответствия характеров. В 2019 году по этой причине расторгнуто 12 560, из-за измены - 793, отсутствия детей - 724, насилия в семье - 709, материального положения - 654, ревности - 605 браков, а остальные по другим причинам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)