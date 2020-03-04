В Центральной научной библиотеке НАНА произошли кадровые изменения
БАКУ /Trend/ - В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошли кадровые изменения.
Как сообщили в среду Trend в Академии, директор Библиотеки, доктор философии по медицине Лейла Иманова освобождена от занимаемой должности.
Временное исполнение обязанностей директора поручено заместителю директора Библиотеки Эльнуру Гусейнову.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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