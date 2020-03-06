БАКУ /Trend/ - Назначен новый директор Центральной научной библиотеки Академии наук Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Академии, на данную должность назначена Севиль Зульфугарова.

Отметим, что Зульфугарова работает в Центральной научной библиотеке с 2010 года. До этого она была заведующей отделением библиотеки Института языкознания имени Насими Академии наук Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)