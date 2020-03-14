Отменен открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной

Общество 14 марта 2020 17:03 (UTC+04:00)
Отменен открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной

БАКУ /Trend/ - Отменен 7-й открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной, который планировалось провести 17-19 марта в Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Отмена турнира связана с предотвращением угрозы коронавирусной инфекции, распространяемой в мире, осуществлением в связи с этим неотложных профилактических мер.

Отметим, что в турнире планировалось участие юниорок (2005-2007), а также спортсменок 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов рождения в индивидуальной и групповой программах.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Пакистан закрыл границу с Ираном
Пакистан закрыл границу с Ираном
В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек
Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса
Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанский производитель о планах производства молочной продукции Бизнес 17:56
В январе-феврале выросли показатели ВВП Нахчыванской АР Бизнес 17:54
Бакинский книжный центр представил проект в новом формате (ФОТО) Культура 17:51
ВС Армении обстреляли жилые дома и автомобили в Газахе Политика 17:43
В Баку арестованы лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты Происшествия 17:35
Азербайджанские ковры в коллекции Музея турецкого и исламского искусства (ФОТО) Культура 17:18
Доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР возросли Бизнес 17:17
Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" переходят на особый режим работы Общество 17:08
Иран поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с коронавирусом Политика 17:07
Отменен открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной Общество 17:03
В Азербайджане отозван из аптек некачественный препарат бельгийского производства Общество 16:54
Пакистан закрыл границу с Ираном Общество 16:41
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание Политика 16:34
Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР вырос Бизнес 16:19
В Баку проводятся рейды в рамках мер по пресечению курения кальяна в объектах общепита (ФОТО) Общество 16:08
Афлатун Амашев: Медиа должны динамичнее работать в условиях мер социальной изоляции Политика 15:55
Утвержден туркменский состав межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном Туркменистан 15:34
В Туркменистане осуществляются меры по дальнейшему увеличению производства ряда сельхозкультур Бизнес 15:30
В клинике АМУ нет больных коронавирусом пациентов Общество 14:57
AZAL объявил об условиях возврата и обмена билетов на авиарейсы в направлении Украины Общество 14:55
Айдын Гулиев: Распространение лживой информации на фоне превентивных мер в связи с угрозой коронавируса является провокацией Политика 14:53
Утверждена Госпрограмма по развитию архивного дела в Нахчыванской АР на 2020-2025 гг. Политика 14:44
Агентство пищевой безопасности объявило правила для кафе и ресторанов в связи с коронавирусом Общество 14:44
Азербайджанская IT-компания является победителем тендеров ВБ по международным проектам ИКТ 14:37
В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек Общество 14:34
В Тихом океане произошло сильное землетрясение Другие страны 14:24
Комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к азербайджанцам мира Общество 14:23
Норвежцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу Европа 14:16
ПФК «Нефтчи» временно приостановил деятельность Общество 13:54
В Грузии подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусом Грузия 13:42
Климат Азербайджана позволяет обеспечить 30%-ю долю ВИЭ в электроэнергии - эксперт Политика 13:40
Ливан закрыл сухопутные границы из-за коронавируса Арабские страны 13:39
Изменен график пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку Общество 13:38
Развитие института независимых экспертов - залог функциональности агрострахования Экономика 13:36
Первый миллион представительницы Азербайджана на "Евровидении" Самиры Эфенди (ВИДЕО) Интересное 13:36
Азербайджан осуществляет высокоэффективные меры по охране здоровья граждан - объединение Общество 13:33
В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса Европа 13:31
В воскресенье в Баку будет до 15 градусов тепла Общество 13:14
Главный эпидемиолог: Меры социальной изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане Общество 13:12
Россия приостановит пропуск иностранцев из Польши и Норвегии Россия 13:06
Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом Другие страны 12:58
Узбекистан реформирует строительную отрасль Строительство 12:55
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 12:49
США передали Казахстану гуманитарную помощь в связи с коронавирусом Казахстан 12:45
В Узбекистане объявлен грантовый конкурс на разработку лекарства от коронавируса Узбекистан 12:43
Уранодобывающая компания Казахстана закупит электроды Тендеры 12:35
В Туркменистане планируется проведение конкурса инновационных проектов Туркменистан 12:29
Первый инфицированный коронавирусом в Грузии пошел на поправку Грузия 12:21
Госагентство о выгодах развития альтернативной энергетики для Азербайджана Энергетика 12:17
Сегодняшняя статистка ВОЗ по коронавирусу в мире Общество 12:07
В кассовых центрах Нацбанка Грузии проводятся меры по дезинфекции Финансы 12:06
Трое заразившихся граждан Азербайджана прошли лечение в клиниках спецрежима и выписаны - Оперативный штаб Общество 12:03
В перспективе автозавод Haval планирует поставки внедорожников в Азербайджан Транспорт 11:53
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 150 электронных разрешений на аренду жилья Бизнес 11:50
Единая информационная система - основа эффективного внедрения механизма аграрного страхования Экономика 11:37
Узбекистан вступил в Совет по промышленной безопасности СНГ Узбекистан 11:22
В Азербайджане учебу в магистратуре студентов, потерявших родителей, оплатит государство Общество 11:20
TƏBİB: Специалисты ВОЗ посетили клиники и лаборатории Азербайджана Общество 11:18
Новая Зеландия введет обязательный карантин для прибывающих в страну Другие страны 11:16
В Румынии зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом Европа 11:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 11:14
В Азербайджане закрыт ряд туристических объектов Общество 11:14
Узбекистан увеличивает число вагонов столичного метро Транспорт 10:59
Ограничено автобусное сообщение Азербайджана с Грузией - Госслужба Общество 10:57
Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса Другие страны 10:53
Грузинская валюта достигла нового исторического минимума Финансы 10:51
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:50
С сегодняшнего дня закрываются музеи «Ичеришехер» Общество 10:46
Азербайджан находится в процессе серьезных политических и экономических реформ - российский эксперт Политика 10:42
День Муслима Магомаева на Первом канале России Культура 10:39
Президент Чили заявил о принятии пакета мер по борьбе с коронавирусом Другие страны 10:35
Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса США 10:35
Минэкономики: В Грузии проблем с запасами продуктов нет Бизнес 10:24
В Баку проведен рейд по незаконным пунктам забоя скота (ФОТО) Общество 10:24
В Турции зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом В мире 10:18
Число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане растет Казахстан 10:12
В Азербайджанском музыкальном театре осуществляются превентивные меры против коронавируса Общество 10:08
Новая серия продуктов Galaxy S20 от Samsung – еще больше возможностей на смартфоне (ФОТО) Общество 10:00
Азербайджан и Туркменистан будут изучать влияние климатических изменений на экосистему Каспия Общество 09:58
Узбекистан закрывает границы из за коронавируса Транспорт 09:53
Правящая партия Казахстана отменила заседание из-за угрозы коронавируса Казахстан 09:48
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Минобороны США приостановило все международные визиты в свою штаб-квартиру США 09:41
В январе-феврале сократились деловые поездки из Турции в Россию Турция 09:37
Палата представителей США приняла законопроект о программе помощи при коронавирусе США 09:32
Совет печати Азербайджана призвал СМИ не распространять информацию, не опирающуюся на официальные источники Общество 09:30
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей и пассажиров Общество 09:29
Нацбанк Грузии принимает меры по снижению амортизации лари Финансы 09:25
Отложены мероприятия по презентации азербайджанского туризма Экономика 09:13
В Ичеришехер принимаются превентивные меры против коронавируса (ФОТО) Общество 09:13
В выходные в Баку до 17 градусов тепла Общество 09:08
Пассажирский автобус врезался в грузовик в Турции, пострадали 44 человека Турция 08:52
В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 08:44
Футболист "Падеборна" Килиан сдал положительный тест на коронавирус Европа 08:31
На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса Другие страны 08:17
МИД Азербайджана: Тот факт, что МИД Армении за 4 дня сумел написать текст лишь на одном листе бумаги, отражает их ограниченное мышление Политика 08:11
Эр-Рияд на две недели прерывает международное авиасообщение из-за коронавируса Арабские страны 08:08
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Европа 07:59
ООН рассмотрит возможность перехода на виртуальные заседания В мире 07:49
В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19 Другие страны 07:35
Все новости