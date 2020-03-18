В Азербайджане будут временно приостановлены телеуроки (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Трансляция программы "Время урока", которая идет на телеканале Mədəniyyət при поддержке министерства образования Азербайджана, будет временно приостановлена, сказал в среду Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехов.

По его словам, завтра будет последний день телеуроков. Они приостанавливаются в связи с праздником Новруз. С 24 марта уроки будут возобновлены как для азербайджанского, так и для русского секторов.

Напомним, что в связи с угрозой коронавируса с 3 марта во всех учебных заведениях приостановлен учебный процесс. В связи с этим с 11 марта при поддержке минобразования начались телеуроки для учащихся, которые охватывают все классы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)