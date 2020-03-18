На въездах в Баку, Сумгайыт и Абшерон из регионов будут установлены посты полиции (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Для контроля прибывающих из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшерон в праздничные дни в трех местах будут установлены посты полиции, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, работа уже начата: «Посты устанавливаются на 65-м километре трассы Баку-Алят-Астара, 45-м километре автодороги Баку-Губа и 26-м километре автотрассы Баку-Шамахы. Завтра с 00:00 часов все автомобили и пассажиры, прибывающие с этих направлений в Баку, Сумгайыт и Абшерон, будут останавливаться и проверяться.

Также, в случае регистрации государственного номера автомобиля в Баку, Сумгайыте или Абшероне, такие транспортные средства будут останавливаться на постах, с целью уточнения места прописки пассажиров. Поэтому, просьба к гражданам с 19 по 29 марта не выезжать в регионы и не приезжать из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. В противном случае этим людям не будет разрешен въезд на упомянутые территории».

Напомним, что в связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, сообщили ранее Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с 00:00 часов 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе, автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Транспортным средствам и их пассажирам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призвал владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)