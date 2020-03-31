ИВ Баку подготовила социальный фильм с призывом оставаться дома

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть (ИВ) Баку подготовила социальный ролик с призывом оставаться дома, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ИВ.

Видеоролик рассказывает о работе коммунальных структур по предотвращению инфекции. В нем рекомендуется всем оставаться дома и сознавать ответственность за здоровье и жизни тех, кто ожидает дома работников этих служб.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)