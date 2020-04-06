В Азербайджане за нарушение карантина арестованы 6 человек (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - За минувшие сутки в Азербайджане в административном порядке арестованы 6 человек, оштрафованы 3 800 и предупрежден один человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе контрольных мероприятий, проводимых в рамках борьбы с коронавирусом, в период с 5 по 6 апреля по стране были выявлены 5 объектов общепита, в том числе 2 - в Баку, нарушивших противоэпидемический режим.

Один из владельцев был арестован, а четверо оштрафованы в административном порядке.

В течение суток за попытку пересечь специальные полицейские посты и нарушение карантинного режима в городах и районах Азербайджана были предъявлены штрафы 3 796 гражданам, 1 588 из них - по Баку, в административном порядке арестованы 5 человек.

Также одному человеку сделано предупреждение за распространение ложной информации о коронавирусе в приложении WhatsApp.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)