В Азербайджане выявлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 62, скончался один человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 62, скончался один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, скончался гражданин 1933 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также болел сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

На сегодняшний день в стране выявлено 1197 случаев инфицирования коронавирусом, из них излечился 351, скончались 13 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 833 лиц, из них состояние 24 оценивается как тяжелое, 28 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)