Минобразования Азербайджана: Некоторым студентам будет возвращена плата за обучение
БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана студентам из семей, относящихся к уязвимым группам населения, будет возвращена плата за обучение.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербадйжана Идрис Исаев.
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