БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, с 8 по 10 апреля были выданы трудовые пенсии жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской АР. Сегодня пенсионные средства перечислены на счета жителей остальных районов и городов республики, а также военнослужащих и лиц со специальными званиями.

Члены семей, близкие пенсионеров на основании соответствующего разрешения, а также соцработники, оказывающие услуги одиноким пожилым лица, могут получить эти средства в банкоматах любых банков, в том числе в банкоматах и POS-терминалах "Азерпочт".

Отметим, что во избежание очередей перед банкоматами на период особого карантинного режима изменен график выплат трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и компенсаций, а также адресной государственной социальной помощи.

В этот период пособия, стипендии и компенсации будут выплачены 20 и 21 апреля, адресная государственная социальная помощь – 28 апреля.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)