Завтра в Баку до 17 градусов тепла

Общество 25 апреля 2020 13:21 (UTC+04:00)
Завтра в Баку до 17 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами - грозовые дожди, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 14-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горных территориях снег, днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 4-8, днем - 16-21 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 мороза, днем - от 2 мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране заявили о готовности атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны
В Иране заявили о готовности атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны
Рухани: торговля между Ираном и Турцией должна продолжаться
Рухани: торговля между Ираном и Турцией должна продолжаться
Дональд Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
Дональд Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
Loading Bars
Лента новостей
В Эстонии стал функционировать Дом Азербайджана Политика 14:13
Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО) Политика 14:12
Специально для Азербайджана от солистки Мариинского театра: Когда откроются границы… (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:12
Граждане Грузии вернулись из Барселоны спецрейсом Транспорт 14:02
Азербайджан является активным участником и получателем дивидендов проекта МТК «Север-Юг» - российский эксперт Политика 14:00
Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам Политика 13:55
Грузия запускает новую программу для развития молочной промышленности Бизнес 13:48
Трудные времена выявили лучшие черты народа и сорвали маски марионеток - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 13:31
В Балканском велаяте Туркменистана объявлен тендер на подбор подрядчиков для строительства зданий Тендеры 13:28
Вагит Алекперов заявил, что "Лукойл" может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11 Россия 13:27
Завтра в Баку до 17 градусов тепла Общество 13:21
Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию при Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Бизнес 13:19
Выявлены целевые кибератаки на государственный сектор Азербайджана ИКТ 13:14
Благодарственные письма: Господин Президент, в этом сложном испытании Вы еще раз доказали, что Азербайджан является могущественным государством Политика 12:54
Азербайджанским страховщикам будут предоставлены льготы - ЦБА Экономика 12:52
Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы "военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование" Общество 12:43
Узбекистан расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Польшей Бизнес 12:40
США доставит в Грузию запасы пшеницы Бизнес 12:35
Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms США 12:35
Узбекистан получит экстренное финансирование Всемирного банка Финансы 12:34
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 12:32
Народный артист Азербайджана и российские исполнители записали гимн в поддержку врачей (ВИДЕО) Культура 12:31
Правительство Грузии в 2020 году ожидает экономический спад Бизнес 12:24
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в России Россия 12:22
США увеличил объемы импорта товаров оборонпрома из Турции Турция 12:20
Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:18
В Азербайджане проводятся телеуроки для дошкольников (ФОТО) Общество 12:16
Центробанк Азербайджана принял решение по кредитным льготам Финансы 12:03
ЕС и ФАО выделяют сельскохозяйственные гранты для поддержки Грузии Бизнес 11:56
Центры Службы "ASAN" вновь будут оказывать около 320 услуг Общество 11:56
ЕИБ помогает Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии Финансы 11:53
Турецкая логистическая компания «Merveks» доставляет грузы на станцию Кипчак Туркменистана Транспорт 11:33
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1677 Армения 11:32
За единовременной выплатой обращаются даже материально обеспеченные лица – минтруда Азербайджана Общество 11:30
ЕС оказывает поддержку экономике Узбекистана Финансы 11:28
Мой любимый писатель - Баба Везироглу проведет онлайн-встречу Культура 11:05
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 10:59
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:57
Перенесены сроки ремонта на нефтехимическом заводе Казахстана Энергетика 10:56
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:45
Названы сроки завершения работ по расширению автотрассы Баку-Сумгайыт Общество 10:36
USAID выделит средства для поддержки Грузии Финансы 10:26
В Японии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на мини-батуты Другие страны 10:22
В Азербайджане подписано соглашение о совместных действиях по развитию телеиндустрии ИКТ 10:14
Грузия отменяет некоторые ограничения на два дня Транспорт 10:13
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 836 Узбекистан 09:55
Азербайджан продолжит помещать на карантин прибывающих лиц Общество 09:42
Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира Политика 09:42
Казахстанская буровая компания закупит запчасти к оборудованию Тендеры 09:33
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции пулеметному обстрелу Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Азербайджан увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 09:17
Уранодобывающая компания Казахстана закупит сварочные электроды Тендеры 09:12
Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек В мире 08:56
«Формула-1» получила более £1 млрд помощи Спорт 08:39
Трамп может отказаться от ежедневного участия в брифингах по коронавирусу США 08:21
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат США 07:58
Видеоконференция лидеров G20 была отложена из-за разногласий между Китаем и США В мире 07:46
Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью Спорт 07:31
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса США 07:13
Более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом Другие страны 06:59
Власти Китая за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом Другие страны 06:38
Помпео: США убеждают другие государства в сокрытии Китаем данных о коронавирусе США 06:26
США запретят работу китайских телекоммуникационных компаний в случае угрозы безопасности ИКТ 05:57
Минюст США намерен обжаловать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера США 05:31
Власти Аргентины пошли на переговоры с заключенными для завершения бунта Другие страны 05:10
На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом США 04:51
Генпрокурор Бразилии намерен расследовать обвинения президента в препятствии правосудию Другие страны 04:32
Власти США разрешили использование 63 различных тестов на коронавирус США 04:15
Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына Другие страны 04:03
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии Европа 03:47
В штатах, объявивших об отмене санитарных ограничений, проживает 50% населения США США 03:25
Трамп заявил, что США могут начать при необходимости поставки аппаратов ИВЛ в Германию США 03:12
Новый торговый договор стран Северной Америки вступит в силу 1 июля США 02:57
Суд в США подтвердил штраф Facebook на $5 млрд за передачу личных данных пользователей Финансы 02:50
Госдеп отрицает ведение тайных переговоров с Венесуэлой Другие страны 02:43
Помпео выступил за продолжение финансирования США программ ВОЗ в семи странах США 02:35
Президент Бразилии отверг обвинения экс-министра юстиции во вмешательстве в дела следствия Другие страны 02:30
Регулятор в США изучает ситуацию с падением цены на нефть WTI до отрицательных значений Энергетика 02:21
Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина Европа 02:07
Уволенного командира авианосца США Theodore Roosevelt могут восстановить в должности США 01:53
Лидер оппозиции в Ливане обвинил правительство в намерении совершить переворот Арабские страны 01:38
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% Энергетика 01:22
В S&P предупредили, что экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким Экономика 01:06
В Узбекистане 25 апреля откроются рынки и химчистки Узбекистан 00:51
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить карантинный режим Политика 00:38
Авиакомпании США просят регулятор разрешить перевозку грузов в пассажирских салонах Транспорт 00:29
Президент Ильхам Алиев: Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами Политика 00:13
В США разработали энергоэффективный способ работы с искусственными нейросетями США 00:08
Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая Спорт 24 апреля 23:54
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 81 тыс. В мире 24 апреля 23:32
В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания Арабские страны 24 апреля 23:21
Прием заявок на оплату по обучению студентов начнется со следующей недели Общество 24 апреля 23:08
За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом Россия 24 апреля 23:02
Названы страны Европы с самым тесным жильем Европа 24 апреля 22:46
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 22 тыс. Европа 24 апреля 22:28
В Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19 Европа 24 апреля 22:12
Правительство Грузии окажет содействие банковскому сектору Финансы 24 апреля 21:56
Возобновление обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации - Замминистра Общество 24 апреля 21:45
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане Общество 24 апреля 21:37
Все новости