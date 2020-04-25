Завтра в Баку до 17 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами - грозовые дожди, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 14-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горных территориях снег, днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 4-8, днем - 16-21 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 мороза, днем - от 2 мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)