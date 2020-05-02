В Азербайджане установлены правила деятельности объектов общепита в период пандемии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены методические пособия по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях общественного питания.

Как сообщает в субботу Trend, в числе общих указаний отмечены следующие:

• Информирование сотрудников объектов общепита о противоэпидемических мерах с целью предотвращения случаев заражения COVID-19 или распространения вируса на предприятиях общественного питания;

• Соблюдение соответствующей температуры при приготовлении блюд;

• Проведение регулярного инструктажа по процедурам очистки сырых продуктов перед использованием, мытья и чистки кухонной утвари, грязных поверхностей;

• Назначение лица, ответственного за проведение работ по очистке и дезинфекции на предприятии;

Также сотрудники обязаны носить медицинские маски. Повторное использование одноразовых масок категорически запрещено. Одноразовые маски должны быть утилизированы как медицинские отходы после использования.

Кроме того, перед началом работы верхняя одежда, обувь, личные вещи должны быть помещены в гардероб, рабочая и личная одежда должна храниться в разных шкафах, перед началом работы руки необходимо мыть с мылом, одевать чистую рабочую форму, использовать шапочки из специального сетчатого материала, в рабочей форме запрещается выходить за пределы помещения.