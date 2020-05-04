В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки

Общество 4 мая 2020 18:43 (UTC+04:00)
В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки

БАКУ /Trend/ - В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что с сегодняшнего дня перевозчикам, а также водителям такси даны поручения по установке прозрачных перегородок для предотвращения прямого контакта с пассажирами. Керимли добавил, что в настоящее время для изменений в законодательстве в связи с данным вопросом готовится законопроект.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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