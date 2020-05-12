Экзаменационный центр Азербайджана обнародовал цены на услуги в рамках приема студентов в вузы
БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал таблицу в связи с оплатой услуг, оказываемых в рамках приема студентов в вузы.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, информация отражена в объявлении о приеме студентов в бакалавриат вузов Азербайджана на 2020-2021 учебный год.
Представляем вашему вниманию вышеуказанную таблицу.
|
Экзамен (конкурс)
Контингент
|
Приемный экзамен по V группе специальностей
|
Экзамен по способностям по одной комиссии
(независимо от группы специальностей)
|
Второй тур приемных экзаменов по специальностям
I-IV группы
|
Первый экзамен по азербайджанскому языку для русского сектора
|
Выпускники этого года и участвующие в этом году в итоговой аттестации по полному среднему образованию экстерном
|
За счет средств государственного бюджета
|
За счет средств государственного бюджета
|
За счет средств государственного бюджета
|
За счет средств государственного бюджета
|
Выпускники прошлых лет, которые никогда не обращались (или обращения которых не были выявлены) для участия в приемных экзаменах в вузы
|
За счет средств государственного бюджета
|
За счет средств государственного бюджета
|
a) Если кандидат не обращался для участия на экзамене по V группе специальностей за счет средств государственного бюджета
|
За счет средств государственного бюджета
|
b) Если кандидат обращался для участия в экзамене по V группе специальностей за свой счет
|
Выпускники прошлых лет, которые как минимум один раз обращались для участия в приемных экзаменах в вузы
|
За свой счет
|За свой счет
|
За свой счет
|
За свой счет
Цены на услуги, оказываемые ГЭЦ Азербайджана в рамках приема студентов в вузы за одно посещение, указаны в нижеприведенной таблице:
|
Название услуги
|
Тариф*
(без НДС, в манатах)
|
Тестовый экзамен по приему студентов на уровень бакалавриата вузов (по медицинскому образованию, основное обучение)
|
40
|
Экзамен по способностям в связи с приемом на специальности, требующие особых способностей (в том числе прием студентов по "Журналистике" и "Исламоведению")
|
30
|
Тестовый экзамен по предмету Азербайджанский язык (как государственный) для тех, кто сдает приемный экзамен не на азербайджанском языке
|
10
|
Экзамены по азербайджанскому или русскому языку, которые дополнительно сдают выпускники общеобразовательных учреждений этого года
|
10
|
Экзамен по иностранному языку, который дополнительно сдают выпускники общеобразовательных учреждений этого года
|
10
*С данных услуг НДС не взимается.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)