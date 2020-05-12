Экзаменационный центр Азербайджана обнародовал цены на услуги в рамках приема студентов в вузы

Название услуги Тариф* (без НДС, в манатах)

Тестовый экзамен по приему студентов на уровень бакалавриата вузов (по медицинскому образованию, основное обучение) 40

Экзамен по способностям в связи с приемом на специальности, требующие особых способностей (в том числе прием студентов по "Журналистике" и "Исламоведению") 30

Тестовый экзамен по предмету Азербайджанский язык (как государственный) для тех, кто сдает приемный экзамен не на азербайджанском языке 10

Экзамены по азербайджанскому или русскому языку, которые дополнительно сдают выпускники общеобразовательных учреждений этого года 10