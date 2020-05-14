Защита диссертаций магистрантов будет осуществляться традиционным образом - НАН Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Экзаменационная сессия и защита диссертаций магистрантов будет осуществляться традиционным образом с соблюдением требований превентивных мер и социальной дистанции.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн-встречи с заведующими учебных отделов научных институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сказал заведующий отделом магистратуры Аппарата Президиума НАНА Фикрет Фейзиев.
На встерче заместитель начальника управления науки и образования НАНА Гусейн Гусейнов подчеркнул важность завершения промежуточного оценивания магистрантов до 31 мая 2020 года. Он также высоко оценил опыт, полученный в сфере дистанционного обучения.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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