Рамин Байрамлы: Выделенные государством средства дойдут до каждого врача

БАКУ /Trend/ - Выделенные государством средства дойдут до каждого врача, никто не должен беспокоиться по этому поводу.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

Он прокомментировал слухи о задержке перечислений по надбавкам, которые предусмотрены для врачей, занятых в лечении коронавируса.

Рамин Байрамлы сообщил, что врачам зарплата за март уже выдана, продолжается выдача зарплат за апрель.

"Здесь имеют место некоторые субъективные моменты. Это связано с подсчетом зарплаты врачей, которые привлечены к лечению больных коронавирусом. Как только эта работа будут завершена, произойдет выплата надбавок", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)