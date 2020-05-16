В Баку продезинфицированы более 400 улиц и проспектов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра на центральных улицах и проспектах Баку, а также на улицах сел, поселков и жилых массивов проводились дополнительные масштабные дезинфекционные работы.
Как сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку, к этим работам были привлечены 40 работников служб, входящих в коммунальную структуру столицы, 20 единиц техники специального назначения МВД и более 2000 работников коммунальных служб.
До 18:00 были продезинфицированы более 400 улиц в центре города и поселках.
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