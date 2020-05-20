В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами

Общество 20 мая 2020 16:31 (UTC+04:00)
В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами

БАКУ /Trend/ - В период карантина в Азербайджане не было проблем с религиозными обрядами.

Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что разъяснительная работа, проведенная в стране, оказалась результативной: "Граждане чувствуют высокую ответственность, поэтому проблем не возникало. Граждане соблюдали правила".

Председатель комитета добавил, что религиозные обряды совершаются по интернету, люди слушают духовные наставления в интернете.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Главы МИД Азербайджана и России обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Главы МИД Азербайджана и России обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане может быть закрыто еще несколько страховых компаний — эксперт Экономика 16:45
Праздничный намаз в Азербайджане будет совершен в соответствии с карантинным режимом Общество 16:38
В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами Общество 16:31
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Испании Политика 16:30
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом Общество 16:29
О проблемах электронной коммерции в Азербайджане - эксперт Экономика 16:28
Азербайджанская компания о ходе строительства элитных жилых объектов в Сумгайыте Строительство 16:22
В Украине карантин продлили до 22 июня Европа 16:16
Eni Turkmenistan Ltd в Туркменистане объявляет тендер на поставку материалов для водяных линий высокого давления Тендеры 15:52
Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации Политика 15:39
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении Политика 15:36
Нефтеперерабатывающее предприятие Туркменистана объявляет тендер на закупку электрооборудования Тендеры 15:34
Строительная компания Азербайджана о ходе реализации проекта многоэтажного здания в Баку Строительство 15:32
Обзор бюджетных расходов на образование в Азербайджане Финансы 15:32
Эксклюзивный вебинар в Азербайджане: Восстановление сектора гостеприимства после COVID-19 (ФОТО) Экономика 15:23
В Азербайджане устранены ограничения для студентов, имеющих академическую задолженность Общество 15:18
В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке Общество 15:16
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады командиров в рамках учений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:13
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 15:06
НБКО Азербайджана осуществляет онлайн-кредитование Финансы 15:02
ГЭЦ Азербайджана о деталях приема абитуриентов в колледжи Общество 15:01
В США разбился истребитель США 14:54
Названы сроки начала выбора специальностей в магистратуру вузов в Азербайджане Общество 14:52
С начала года трудовая миграция из Турции в Туркменистан значительно сократилась Турция 14:51
Обнародован объем инвестиций в ТЭК Туркменистана Энергетика 14:49
В январе-апреле Туркменистан снизил импорт кожаных изделий из Турции Турция 14:47
Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа Общество 14:47
Свыше 30 млн человек в ЕС рискуют потерять работу Европа 14:46
Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы Общество 14:37
Facebook ограничит заполненность своих офисов до 25% США 14:37
Минобразования Азербайджана: Правила по оцениванию знаний будут касаться и заочников Общество 14:37
Азер Талыбов освобожден от должности замглавы минэкономразвития России Общество 14:33
Минобразования Азербайджана о студентах, которым полагается стипендия Общество 14:33
В Азербайджане защита магистерской диссертации остается в силе — минобразования Общество 14:22
Кто стоит за сменой армянских правительств Политика 14:17
Евросоюз превысил предельно допустимый дефицит бюджета из-за борьбы с пандемией Европа 14:16
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о деятельности после пандемии Общество 14:12
Закрытие СК Standard Insurance - месседж для страхового сообщества - эксперт Экономика 14:11
Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт Политика 14:03
Rolls-Royce уволит 9 тыс. сотрудников в связи с экономической ситуацией Европа 13:58
Генпрокуратура Азербайджана: Задержан экс-сотрудник минтруда и социальной защиты населения Общество 13:54
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) Культура 13:46
Утвержден план приема в магистратуру АН Азербайджана на 2020/2021 учебный год Общество 13:45
В январе-апреле Франция сократила грузоперевозки в Турцию Турция 13:39
В Баку временно изменены схемы движения трех автобусов Общество 13:34
В период карантина мигрантам в Азербайджане оказывались только электронные услуги Общество 13:33
В Узбекистане на участие в первом тендере на строительство ветроэлектростанции подали заявки 70 инвесторов Узбекистан 13:31
Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ - миграционная служба Общество 13:27
Годовая инфляция в еврозоне в апреле замедлилась до 0,3%, ниже прогноза Европа 13:25
В отношении граждан Азербайджана, принявших другое гражданство, разработан новый закон – миграционная служба Общество 13:23
В Армении задержали лидера оппозиционной партии Армения 13:18
Завтра в Азербайджане до 34 градусов тепла Общество 13:17
Азербайджанская экономика готова к постпандемическому периоду - Центр изучения экономических ресурсов Экономика 13:16
Звезды "Евровидения" исполнили победную песню Азербайджана (ВИДЕО) Звёздный мир 13:16
Турция сократила объём грузоперевозок в Афганистан Турция 13:14
Туркменистан и Международный союз автотранспорта обсудили сотрудничество в сфере перевозок Транспорт 13:14
Вюсал Гусейнов: В основном обращения мигрантов были связаны со штрафами по разрешениям на временное проживание Общество 13:12
Танкер "Лачин" вышел в свое первое плавание Энергетика 13:05
В Азербайджане сократилось число незаконных мигрантов в связи с прекращением трудовой деятельности Общество 13:01
Госорган Турции объявил тендер на транспортные услуги Турция 12:56
Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ) ИКТ 12:44
Вюсал Гусейнов: Прибывшие чартерными рейсами помещаются на карантин Общество 12:43
Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по Zoom Другие страны 12:33
Вюсал Гусейнов: Среди мигрантов в Азербайджане выявлены случаи инфицирования коронавирусом Общество 12:33
В Азербайджане определены победители игры Counter Strike: Global Offensive Интересное 12:25
Вюсал Гусейнов: В Миграционную службу поступили обращения для получения материальной помощи Общество 12:16
В Нур-Султане построят полигон для строительных отходов Казахстан 12:13
В январе-апреле Турция увеличила объём грузоперевозок в Украину Турция 12:11
Вюсал Гусейнов: Срок проживания в Азербайджане мигрантов, не имеющих визы, продлен автоматически Общество 12:11
В Азербайджане проживает свыше 134 тыс иностранных лиц - Миграционная служба Политика 12:10
С начала года в морских портах Казахстана проверены 42 судна Казахстан 12:08
Туркменистан, Россия и Турция наладят научное сотрудничество в промышленной отрасли Бизнес 12:06
Всемирный день пчел в Азербайджане (ФОТО) Социум 12:04
Один из Азербайджана, другой - из Турции: два Аскера спели о любви (ВИДЕО) Культура 12:01
Расчеты БПЛА азербайджанской армии выполняют задачи по обеспечению разведданными пунктов управлений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:59
В Центральном таможенном госпитале можно будет ознакомиться с результатами анализов в режиме онлайн Общество 11:54
В Азербайджане не было проблем в связи с выходом из дома мигрантов по SMS-разрешениям Общество 11:53
Минтруда Азербайджана о праздничных и оплачиваемых нерабочих днях в мае Общество 11:48
Инновационные возможности электронной коммерции в Азербайджане - эксперт Экономика 11:38
В Баку снесено свыше 1 200 непригодных для проживания зданий Общество 11:33
Узбекистан более чем наполовину сократил импорт цемента из Турции Турция 11:31
Узбекистан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 11:29
В Азербайджане готовятся новые правила оценки знаний учащихся, недовольных результатом годового оценивания Общество 11:28
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса Финансы 11:25
Иранская «Петропарс» начнет бурение на Южном Парсе летом Экономика 11:24
В Мичигане эвакуируют около 10 тыс. человек из-за наводнения США 11:21
Турция окажет Молдове поддержку в борьбе с коронавирусом Турция 11:18
T.н. "Нацсовет" ударился в бессовестную ложь и наглую демагогию - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:13
В Армении за сутки выявили 230 случаев заражения COVID-19 Армения 11:10
Ведущий азербайджанский страховщик продлил срок действия новой кампании Экономика 11:10
Минобразования Азербайджана о выдаче аттестатов выпускникам школ Общество 10:57
В Испании жителей обязали носить маски на улице с 21 мая Европа 10:56
Туркменистан обсудил развитие сельского хозяйства с другими странами Центральной Азии Туркменистан 10:50
США предоставили Азербайджану помощь в размере почти $3,6 млн для борьбы с COVID-19 Политика 10:48
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 2880 Узбекистан 10:47
Шавкат Мирзиёев поручил упростить выдачу кредитов Узбекистан 10:44
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:44
В январе-апреле сократились автомобильные грузоперевозки из Турции в Италию В мире 10:44
ADIF обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank Финансы 10:42
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Грузию Турция 10:36
Все новости