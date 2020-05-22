В Азербайджане большинство абитуриентов выбрали I группу специальностей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане по I-IV группам специальностей вузов электронные заявления подали 53 458 абитуриентов, сообщает в пятницу Trend.

Большинство из них поступают в I группу.

До настоящего времени в I группу подано 22 522, во II - 9 854, в III - 17 106, в IV группу - 3 976 заявлений.

Среди подавших заявления 48 725 хотят обучаться в азербайджанском, 4 733 – в русском секторе.

Регистрацию по V группе прошли 38 882 абитуриента, число зарегистрированных на базе среднего образования (11 лет) составляет 38 882 человека.

Напомним, что с 12 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал прием в вузы и колледжи Азербайджана на 2020/2021 учебный год.

Прием заявление проводится по интернету до 5 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)