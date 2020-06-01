Медработникам в Азербайджане выплачено за апрель более 13 млн манатов временных надбавок

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию выплатило временные надбавки пропорционально рабочему времени за апрель 11 707 работникам медучреждений - 9 015 медработникам, 2 692 – непрофильным работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Медицинским и непрофильным работникам 140 государственных медучреждений Баку, а также работникам 115 государственных медучреждений других городов и районов республики пропорционально рабочему времени за апрель выплачены 13,1 миллиона манатов.

Так, согласно информации, 3 124 медработникам, осуществляющим медико-профилактические меры, выплачены 1,9 миллиона манатов.

3 837 медработникам, оказывающим услуги "скорой помощи", и 269 лабораторным работникам, занимающимся исследованиями биоматериалов, выплачены 6,3 миллиона манатов.

1 785 медработникам, оказывающим пациентам стационарные медуслуги, выплачены 2,6 миллиона манатов.

2 692 немедицинским работникам выплачены 2,3 миллиона манатов.

Отметим, что в марте Агентство выплатило участвующим в мероприятиях по борьбе с короновирусной инфекцией 21 634 медицинским работникам и 2 386 немедицинским работникам медучреждений соразмерно их рабочим часам 11,7 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)