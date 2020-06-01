ПО Teleradio обратилось в суд в связи с банкротством Lider TV

БАКУ/Trend/ - Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» (ПО Teleradio) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилось в суд с иском в отношении должника об объявлении банкротства ООО Lider TV və Radio-Azərbaycan.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на объявление ПО Teleradio.

Согласно сообщению, судебное заседание по делу состоится 8 июня 2020 года в 11:00 в 13-м зале административного здания Бакинского коммерческого суда.