ПО Teleradio обратилось в суд в связи с банкротством Lider TV
БАКУ/Trend/ - Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» (ПО Teleradio) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилось в суд с иском в отношении должника об объявлении банкротства ООО Lider TV və Radio-Azərbaycan.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на объявление ПО Teleradio.
Согласно сообщению, судебное заседание по делу состоится 8 июня 2020 года в 11:00 в 13-м зале административного здания Бакинского коммерческого суда.
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