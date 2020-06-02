Будут учреждены стипендиальные программы для образования подростков из малообеспеченных семей
БАКУ /Trend/ - Будут учреждены стипендиальные программы для поддержки возможностей образования для подростков из малообеспеченных семей.
Как сообщает во вторник Trend, это нашло свое отражение в утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы".
В документе отмечается, что должно быть обеспечено поощрение сотрудничества государственного и негосударственного секторов с целью учреждения стипендиальных программ в поддержку образования подростков из малообеспеченных семей.
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