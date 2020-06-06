Сотрудники полиции в Баку помогли больной матери журналистки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку сотрудники полиции помогли больной матери журналистки Гюнай Эльшадгызы.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила сама журналистка.

По словам Гюнай Эльшадгызы, ее мать нуждается в диализе, и три дня в неделю посещает больницу для прохождения этой процедуры.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 шестого по 06:00 восьмого июня 2020 года.

"Расстояние от дома до больницы составляет порядка четырех-пяти километров. Преодолеть этот путь человеку, нуждающемуся в диализе просто невозможно. Мы сообщили об этом в МВД и Главное управление полиции Баку. Сотрудники полиции прибыли к нам и вовремя доставили мою мать в больницу", - сказала журналистка.

Глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Trend, что, согласно имеющейся информации, до настоящего момента сотрудники полиции на территории, где они несут службу, помогли сегодня трем гражданам, нуждающимся в помощи по состоянию здоровья, доставили их в медучреждение или по нужному адресу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)