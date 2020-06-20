Лица, желающие участвовать на похоронах родных, должны получить разрешение у МВД

БАКУ/Trend/ - Граждане, желающие принять участие на похоронах близких родственников, скончавшихся в период ужесточенного режима карантина, должны будут получить разрешение в МВД, позвонив в службу "102".

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, в системе SMS-разрешений не предусмотрен пункт в связи с участием на похоронах.

"В связи с этим граждане должны обратиться в службу "102" МВД", - добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)