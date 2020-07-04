SMS-разрешения будут продолжать действовать на 16 административных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Система SMS-разрешений 8103, совместно разработанная Центром развития электронного правительства при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел, будет продолжать действовать с 06:00 5 июля 2020 года по 06:00 20 июля 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшероне, в том числе в городах Мингячевир, Геранбой и Гёйгёль, Бардинском, Сиязанском, Шекинском и Хачмазском районах.

Как сообщает Trend, для того, чтобы покинуть место жительства и нахождения граждане должны будут получить разрешение, отправив SMS на номер 8103.

В SMS-сообщении должны быть указаны один из нижеприведенных индексов и данные из документа, подтверждающего личность:

- цифра 1 - для получения разрешения на выход из дома в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или планового лечения. Разрешение предоставляется на два часа для похода к врачу в пределах своего района или города. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, то будет учтена необходимость дополнительного времени на дорогу, пребывание в медучреждении и обратную дорогу. В этом случае время возвращения домой будет указывать в соответствующей справке врач.

- цифра 2 указывается в SMS-сообщении в связи с необходимостью выхода из дома для закупки продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов; для пользования государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе. Разрешение предоставляется на 2 часа один раз в день.

Иностранцы или лица без гражданства, временно или постоянно проживающие в Азербайджанской Республике, а также иностранцы или лица без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, могут получить разрешение, отправив код разрешения, серийный номер документа, удостоверяющего личность, на номер 8103.

При выезде из места жительства на личном транспортном средстве согласно соответствующему индексу гражданам рекомендуется добавить в текст SMS-сообщения серийный номер удостоверения личности, а также государственный регистрационный знак транспортного средства. В этом случае МВД автоматически проверит, наличие разрешения на транспортное средство специальными техническими средствами.

Текст SMS должен быть отформатирован, как показано в примере: Индекс разрешения, пробел, серия и номер удостоверения личности, пробел, регистрационный знак транспортного средства. Для правильного формирования текста SMS необходимо использовать пробелы отмеченным способом. В таком же порядке возможно получение разрешения на транспортные средства с иностранными, транзитными, посольскими и др. государственными регистрационными номерами.



Граждане могут покинуть свое место жительства только после получения положительного ответа. В ответном SMS на обращение граждан указывается срок действия разрешения.

Чтобы присутствовать на похоронах близкого родственника, граждане должны связаться по телефону горячей линии 102 министерства внутренних дел.

В случае возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации, получение SMS-разрешения на выход из дома не требуется. Также получение SMS-разрешения не нужно, если гражданин вызван в суд или правоохранительные органы.

Физические, юридические и должностные лица несут ответственность за нарушения правил применения ограничений на передвижение, установленных при проведении проверок сотрудниками министерства внутренних дел, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Азербайджанской Республики.

Граждане могут обращаться в колл-центр 9108 «Службы ASAN» в связи с правилами использования системы разрешений SMS и вопросами, связанными с отправкой SMS.