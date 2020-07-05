В известном отеле Баку задержали нарушителей карантина (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В одном из известных отелей Баку в нарушение правил карантина продолжал функционировать бассейн, передает Trend.
В социальных сетях были распространены кадры видео людей отдыхающих у бассейна в этом отеле.
Полиция задержала нарушающих правила карантина и данные лица будут привлечены к ответственности.
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