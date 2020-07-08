В период пандемии резко сократились пассажироперевозки бакинского метро (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - После возобновления пассажироперевозок девятого мая работа Бакинского метрополитена регулируется решениями Кабмина и Оперативного штаба при Кабинете министров, а также согласно методическим указаниям по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В 2019 году Бакметрополитен перевозил в среднем около 650 тысяч пассажиров в день. В сравнении с этим, после возобновления работы метро, число пассажиров сократилось более чем вдвое: "В среднем, за 23 дня в мае было перевезено около 230 тысяч, а в июне - около 270 тысяч пассажиров. 21 июня был ужесточен карантинный режим и вступил в силу ряд ограничений. С этого дня по четвертое июля, когда была вновь приостановлена работа метро, в среднем, было перевезено порядка 160 тысяч пассажиров".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)