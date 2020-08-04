Проливные дожди нанесли ущерб домам и хозяйствам в Шеки

БАКУ /Trend/ - После проливных дождей в Шеки арыки оказались закупоренными.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий отделом архитектуры и строительства ИВ Шекинского района - главный архитектор Талех Алхасов. По его словам, причиной закупоривания арыков стал тот факт, что жители выбрасывают туда бытовые отходы.

"Проливные дожди в Шеки вызвали осложнения. Сильные селевые потоки нанесли ущерб домам и хозяйству жителей. Причиной этому является засорение арыков. Раньше дождевая вода стекала по этим арыкам, но в настоящее время в связи с тем, что жители бросают в эти каналы отходы, уровень воды поднимается выше метра и затопляется окружающая местность", - сказал Алхасов.

По его словам, хотя в низменной части Шеки количество осадков бывает незначительны, в горных местностях наблюдаются сильные сели.

"Шеки свыше пяти тысяч лет. Наши прадеды таким образом обустроили эту инфраструктуру, чтобы половина дождевой воды поглощалась почвой. Теперь дороги асфальтированы, естественно это хорошо, однако следует учитывать, что ввиду наличия асфальтобетонного покрытия только 20 процентов дождевой воды поглощается почвой, остальная вода стекая вниз к низменной части вызывает осложнения. В настоящее время все жители, соответствующие структуры заняты устранением последствий проливных дождей", - подчеркнул Алхасов.

По словам заведующего отделом ИВ Шекинского района Юсифа Мамедова, жители, понесшие ущерб в результате дождей, как в индивидуальной, так и в коллективной форме обратились в ИВ.

"Мы в свою очередь обратились к соответствующим ведомствам, в частности МЧС. Уже произведен осмотр мест, пострадавших в результате дождей", - сказал Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)