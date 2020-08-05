Одна из центральных улиц Габалы названа в честь генерала Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одна из центральных улиц Габалы названа в честь генерала Полада Гашимова.

Как сообщает в среду Trend, таблички с надписью "Улица Полада Гашимова" уже установлены по всей протяженности улицы.

Напомним, что 30 июля, находясь в поездке в Габалинском районе, Президент Ильхам Алиев дал поручение главе районной исполнительной власти Сабухи Абдуллаеву назвать одну из улиц в Габале именем родившегося в селе Вандам Габалинского района и геройски погибшего в боях за Родину генерала Полада Гашимова и принять другие соответствующие меры для увековечения его памяти.

(Текст: Турал Гараджаев)