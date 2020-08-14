В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 221 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 103 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 221, скончались четыре человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 34 018 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 490, скончались 504 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 024 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 969, в целом же – 820 002 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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