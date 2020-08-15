Вопрос возобновления учебного процесса в Азербайджане изучается в комплексной форме - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Вопрос возобновления учебного процесса в Азербайджане, который находится в центре внимания общественности, изучается в комплексной форме.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.

По его словам, данный вопрос детально изучается, анализируется мировой опыт. Обсуждения в связи с этим проводятся министерством образования с участием родителей учащихся, экспертов, а также самих учащихся.

"В настоящее время говорить о возобновлении учебного процесса рано, так как это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией. По данному вопросу изучается опыт и соседних стран", - сказал Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)