Послабления в отношении объектов общепита в Азербайджане не распространяются на свадьбы - зампред госналоговой службы

БАКУ /Trend/ - Разрешение на возобновление деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе не относится к праздничным и свадебным торжествам, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, свадьбы и различные празднества относятся к категории массовых торжеств:

Проведение свадеб не разрешено, так как помимо ношения масок они предполагают другие общепринятые запреты, как то запрет на собрания больше определенного количества человек и нахождение менее чем в 1,5 - 2 метрах друг от друга.

За нарушение требований, указанных в правилах, будут применяться административные штрафы.

Также она отметила, что в отношении домов торжеств будут применяться установленные законом штрафы в случае осуществления деятельности.

Отметим, что на брифинге выступали помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB ) Ягут Гараева, руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова и заместитель председателя Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева.

(Автор: Эльдар Джанашвили)