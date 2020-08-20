В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 759 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 32 511, скончались 510 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 738 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 174, в целом – 855 802 теста.