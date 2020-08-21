В случае роста числа больных COVID-19 возможны проблемы с госпитализацией других пациентов - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Начиная с марта мы говорим о том, что COVID быстро распространяется, что может привести к нехватке больничных коек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она отметила, что если число больных COVID-19 увеличится, возможны проблемы с размещением пациентов с другими заболеваниями

"Мы способны справиться с лечением пациентов с коронавирусом и готовы их принимать, несмотря на растущее количество пациентов. Для этого у нас достаточно коек и лекарств. Однако увеличение числа пациентов с коронавирусом может привести к нехватке коек для пациентов, которые болеют другими заболеваниями", - сказала Ягут Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)