В Азербайджане экс-депутат, сыгравший свадьбу сына, вызван в суд

БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Ильхам Алиев, сыгравший свадьбу сына в Азербайджане в период особого режима карантина, вызван в суд.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Электронную судебную систему, Алиев подозревается в совершении проступка, предусмотренного статьей 211 (нарушение противоэпидемического режима, режимов санитарной гигиены и карантина) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Ожидается, что решением Абшеронского районного суда Алиев будет оштрафован в размере, предусмотренном упомянутой статьей.

Напомним, что вчера была распространена видеозапись со свадьбы сына Ильхама Алиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)