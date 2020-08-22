В Азербайджане экс-депутат, сыгравший свадьбу сына, вызван в суд
БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Ильхам Алиев, сыгравший свадьбу сына в Азербайджане в период особого режима карантина, вызван в суд.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Электронную судебную систему, Алиев подозревается в совершении проступка, предусмотренного статьей 211 (нарушение противоэпидемического режима, режимов санитарной гигиены и карантина) Кодекса об административных проступках Азербайджана.
Ожидается, что решением Абшеронского районного суда Алиев будет оштрафован в размере, предусмотренном упомянутой статьей.
Напомним, что вчера была распространена видеозапись со свадьбы сына Ильхама Алиева.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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