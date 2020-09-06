В Азербайджане выявлен 137 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 140 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 137 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 140 человек, скончались трое, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 329 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 705, скончались 548 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 076 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 612, в целом – 963 104 теста.
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