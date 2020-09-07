Орфографический словарь азербайджанского языка на этой неделе будет сдан в типографию

БАКУ /Trend/ - "Орфографический словарь азербайджанского языка", подготовленный в Институте языкознания НАНА имени Насими, после определенных поправок на этой неделе будет сдан для набора в типографию.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Института, академик Мохсун Нагысойлу.

Он отметил,что поправки были технического и редакционного характера.

Нагысойлу сказал, что после издания тиражом в 1000 экземпляров словарь будет представлен общественности, добавив, что дата выхода нового издания словаря зависит от типографии.

"Орфографический словарь азербайджанского языка" с 1929 года готовился и издавался Институтом языкознания. Новое издание словаря подготовлено известными учеными-языковедами и специалистами Института.

Последний орфографический словарь азербайджанского языка издавался в 2013 году. После того, как в 2019 году Кабмин утвердил новые орфографические нормы азербайджанского языка, появилась необходимость в подготовке и издании нового словаря.

В новом словаре порядка 106 тысяч слов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)