В Азербайджане совершенствуется пенсионная система — Минтруда

БАКУ /Trend/ - Увеличение размеров пенсий за последний год предусматривает дополнительную выплату пенсионерам свыше одного миллиарда манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Только за восемь месяцев этого года на пенсионное обеспечение было направлено около трех миллиардов манатов, что на 576,5 миллиона манатов (24 процента) больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Также за последний год в пенсиях был зафиксирован рост до 30 процентов, и среднемесячная пенсия составила 300 манатов, среднемесячный размер пенсии по возрасту – около 330 манатов (увеличение на 25,2 процента).

Также с начала 2020 года лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию, было предоставлено право на получение пособия по возрасту, и этим правом воспользовались уже более 20 тысяч человек. Также с начала этого года семьям, потерявшим кормильца, предоставлено право отдать предпочтение большему по размеру виду социального обеспечения - пенсии в связи с потерей кормильца или пособию за потерю кормильца. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлено право получения соответствующего пособия одновременно с пенсией за потерю кормильца.

В настоящее время проводятся реформы в ряде направлений, как то: возможность перехода на другой вид пенсии в соответствии с выбором пенсионера, в том числе, возможность перехода с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности, предоставление право выбора более высокой пенсии или социального пособия лицом, потерявшим кормильца, повышение доступности льготного пенсионного обеспечения для лиц, работающих на тяжелой и вредной работе, внедрение механизма перерасчета пенсии в соответствии с интересами пенсионеров, расширение проактивных услуг в сфере пенсионного назначения и автоматизация перерасчета пенсии и т.д.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )