Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможен дождь, юго-западный ветер во второй половине дня сменится сильным северо-западным ветром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 24-27, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градусов тепла.

Завтра со второй половины дня и до воскресного утра прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами - до 23-28 м/с.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 40-46 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны грозовые дожди, местами сильные, прогнозируется град. Западный ветер местами будет усиливаться. В некоторых районах скорость западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами - до 25-30 м/с, в некоторых районах Куринской низменности - до 35 м/с.

Ночью - 17-21, днем - 28-33, в горах ночью - 7-12, днем - 14-18 градусов тепла.

В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)