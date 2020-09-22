В Хырдалане не будет воды

БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня в отдельных местах города Хырдалан будут ограничения в подаче воды, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Перебои связаны с ремонтными работами на магистральном водопроводе.

(Текст: Кямаля Сеидова.)