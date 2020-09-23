Начался ремонт автотрассы Баку - Губа

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Баку - Губа начались текущие ремонтные работы.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

Он отметил, что на территорию подтянута необходимая техника : "По мере необходимости на этой дороге осуществляется текущий ремонт, в этом году также на определенных участках ведутся ремонтные работы. Часть дороги разрушена, поэтому эта территория реконструируется".

Наджафли добавил, что ремонтные работы проводятся таким образом, чтобы максимально не мешать движению транспорта: "На поврежденные участки дороги будет нанесено асфальтовое покрытие".

(Текст: Кямаля Сеидова.)