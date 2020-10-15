Ограничение на въезд и выезд из ряда населенных пунктов - заявление ГДП

БАКУ /Trend/ - С учетом растущей динамики числа инфицированных COVİD-19 на территории страны соответствующим постановлением Кабинета министров с 00:00 14 октября был запрещен въезд и выезд из города Сабирабад, сел Джавад, Туркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, города Шеки и села Киш, с 00:00 15 октября сел Шаглакюча и Шихакаран Лянкяранского района, города Губа, сел Рустов и Зардаби Губинского района, за исключением оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также автомобилей, перевозящих грузы.

Как сообщили в четверг Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана, участникам движения, в частности жителям, намеревающимся ехать в этих направлениях, стоит учесть, что в связи с ужесточением режима карантина в этих населенных пунктах они не будут пропущены на административную территорию этих городов и сел.

"Надеемся, что в такой чувствительный период для нашей страны каждый участник дорожного движения во имя защиты своего здоровья, а также здоровья близких, с пониманием воспримет наш призыв, и достойно выполнив падающие на них обязательства, будет строго соблюдать ужесточенный режим карантина, а также выполнять все требования, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации", - сказали в управлении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)