В борьбе с коронавирусом мы должны быть поддержкой азербайджанской армии – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Мы готовы служить нашей армии, но для этого нас должно поддержать и общество.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

Гараева отметила, что вчера в Азербайджане было зарегистрировано 530 новых случаев заражения коронавирусом и это самый большой показатель с середины августа: «Мы не должны ждать роста числа зараженных, а предпринимать действенные меры. С 28 сентября немало медработников находится во фронтовой зоне. Поэтому мы обращаемся к обществу с призывом быть внимательными, потому как в этой ситуации это означает для нас открытие второго фронта. Мы должны избегать массовых мероприятий, пользоваться защитными масками, соблюдать дистанцию и таким образом внести свой вклад в победу».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)