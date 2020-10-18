Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 15-18, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, утром и вечером местами возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью будет 12-17, днем ​​23-28, в горах ночью 5-10, днем ​​15-20 градусов тепла.