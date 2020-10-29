Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим и проживающим в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в службе, решением Кабинета Министров Азербайджана от 28 октября 2020 года №№ 426 и 427 срок действия особого режима карантина был продлен до 06:00 часов первого декабря 2020 года. Также за исключением движения оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также грузовых автомобилей, был приостановлен въезд-выезд в город Лянкяран, Джалилабадский и Масаллинский районы.

Предусмотренная законами Азербайджана проверка знаний прав и обязательств, а также государственного языка иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в районах, где указанным решением ограничен въезд и выезд (за исключением Шеки и Хачмаза, где находятся региональные миграционные управления) и обратившихся для получения разрешения на постоянное жительство, приостанавливаются.

Курсы, связанные с изучением азербайджанского языка, истории, культуры, а также законодательства о правах и обязанностях, для иностранцев, желающих получить разрешение на постоянное жительство в Азербайджане, откладываются. Однако желающие получить материалы по курсу могут позвонить по телефону (012) 566-37-74 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (GMT+4).

"Вновь напоминаем, что пребывание в стране иностранцев, чей срок временного пребывания был уже продлен на 60 дней (срок визы или 90 дней), считается законным без дополнительного обращения и оплаты государственной пошлины до устранения применяемых на государственной границе ограничений на передвижение.

В период карантина в выходные дни (7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 ноября 2020 года) Сall-центр (012) 919 Государственной Миграционной Службы будет функционировать с ограниченным количеством сотрудников и в ограниченном режиме. Таким образом, в указанные даты обращения в связи с миграцией могут быть адресованы посредством онлайн путеводителя на официальном сайте Службы, а также мобильного приложения "MIGAZ", - сказали в Службе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)