Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 1 декабря

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением о продлении режима особого карантина в Азербайджане работа Центра приема граждан министерства образования приостановлена до первого декабря 2020 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

За это время ответы на обращения можно получить посредством колл-центра "146-1". Граждане также могут обращаться на электронный адрес министерства [email protected] и электронные ресурсы www.edu.gov.az; www.ict.edu.az

С официальной информацией рекомендуется знакомиться на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в социальных сетях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)